Norma-Markt in Dingden : Grüne kritisieren Discounter-Pläne scharf

Info

Historie Der Norma Lebensmittelfilialbetrieb ist aus dem im Jahr 1921 gegründeten Filialunternehmen Georg Roth in Fürth hervorgegangen. 1964 wurde die erste Norma-Filiale in Nürnberg eröffnet. Seit Ende der 1980er-Jahre hat sich Norma vom regionalen Discounter zu einem international operierenden Unternehmen entwickelt. Sitz des Lebensmittelfilialbetriebs ist Nürnberg.

International Der Lebensmittel-Discounter ist seit vielen Jahren auf Expansionskurs. Er verfügt heute über ein Netz von insgesamt über 1450 Filialen in Deutschland, Frankreich, Österreich und Tschechien. Diese werden von 16 Niederlassungen versorgt. So gibt es beispielsweise Norma-Standorte in Prag, Salzburg oder Sarrebourg. Die mit Abstand meisten Niederlassungen gibt es jedoch weiterhin in Deutschland, vor allem im südlichen Raum der Bundesrepublik.