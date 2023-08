Ausstellung der Künstlergruppe Reflex Großes Ego im Schloss Ringenberg

Dass Künstler oft über ein kräftiges Ego verfügen gehört seit eh und je zur Bildenden Kunst. Dass „Ego“, eigentlich lateinisches Personalpronomen mit der Bedeutung „ich“ ist Titel der Neuen Ausstellung im Schloss Ringenberg. Hamminkelns Kulturstätte Nummer eins schwingt sich gerade auf zur oft bespielten kreativen Bühne, wobei Kunstausstellungen seit eh und je dazugehören. Das künstlerische EGO wird diesmal sogar großgeschrieben, das hat Methode. Denn „eine mutmaßlich zusätzliche Bedeutung entsteht im Kontext durch die Alleinstellung im Titel der Ausstellung und durch die Großschreibung aller drei Buchstaben", heißt es in der Ankündigung zur Schau. Denn EGO sei „fast wie ein Code, ein Logo, eine Marke, so erscheint das Wort in dieser Schreibweise", wie es bei Germaine Richter heißt. Die neue Ausstellung zeigt Arbeiten der Künstlergruppe Reflex in Hamminkelns Kulturstätte und parallel in Kamen.