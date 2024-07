Streit wegen Lärm und Schmutz Großer Ärger um Krähen in Dingden hält an

Der Versuch der Stadtverwaltung, das Konfliktthema Saatkrähen-Kolonie an der Krechtinger Straße in Dingden zu debattieren und zu versachlichen, war aller Ehren wert. Angesichts der Proteste aus dem Dorf war er auch nötig. Bekanntlich sind die Anwohner aufgebracht, denn Lärm und Kot, der in den dortigen Bäumen nistenden Vögel sind für sie ein Ärgernis. Ein solch großes Ärgernis, sodass es schon zu Ortsterminen kam – inklusive Attacke gegen städtische Mitarbeiter, die den Ärger der Bürger abbekamen, ohne für das emotional beladene Problem verantwortlich zu sein.