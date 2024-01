Ausbau alternativer Energien Größeres Nahwärmenetz in Dingden geplant

Die Firma Körner Biogas GmbH & Co. KG betreibt an der Straße Am Bokern eine Biogasanlage. Durch das daran angeschlossene Nahwärmenetz werden bereits einige städtisch Gebäude versorgt wie beispielsweise das Freibad, der Kindergarten oder das Sportzentrum. Die Planung sieht jetzt vor, den Versorgungsbereich deutlich zu erweitern. Das heißt: Wohngebiete und das dortige Neubaugebiet sollen mit einbezogen werden. Denn, so die Verwaltung: „In diesen Baugebieten ist nach Angaben des Betreibers eine ausreichende Zahl von Haushalten bereit, sich entsprechend an das Nahwärmenetz anzuschließen“. Dadurch steigen die notwendigen Leitungskapazitäten, so dass das Leitungsnetz neu verlegt und erweitert werden muss. Dazu soll der vorhandene Straßenraum genutzt werden, was auch einen Konzessionsvertrag mit der Stadt nötig macht. Die Stadt befürwortet das Projekt, das letztlich Hauptausschuss und Rat entscheiden.