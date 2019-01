Den Geschmack Hamminkelner Kinder getroffen: Gesamtschule setzt auf gesundes Essen

HAMMINKELN Der Wechsel zum neuen Cateringunternehmen FSSG hat sich gelohnt. 190 Gesamtschülern und Kita-Kindern werden neu versorgt. 70 Prozent sind Bio- und regionale Produkte. Ein Mensarat wacht über das Geschehen.

Das Büfett sieht richtig lecker aus, es verspricht Frische und Vielseitigkeit. Schüler, die zuvor dieses Gericht gebucht haben, langen zu. Lernen macht hungrig, hier in der Mensa der Gesamtschule Hamminkeln können sie Energie tanken. Offensichtlich schmeckt, was geboten wird. Dass es sich um regionale und vielfach Bio-Produkte handelt, war eine Voraussetzung, die die Schulverwaltung der Stadt bei der Ausschreibung gesetzt hat. Eine gute Wahl war es offensichtlich, dass man sich für das Schulverpflegungskonzept der Frank Schwarz Gastro Group (FSGG) aus Duisburg entschieden hat. Rita Nehling-Krüger, zuständig im Rathaus für die Schulen, sagt: „Wir haben sehr konstante Nutzerzahlen. Sonst war es so, dass man beim Mensaessen zu Schuljahresbeginn mit vielen Essern startet, die Resonanz aber zum Schuljahresende abflaut. Das ist aktuell nicht der Fall.“

Seit anderthalb Jahren betreibt das Cateringunternehmen vom Duisburger Großmarkt die Mensa der Städtischen Gesamtschule. Der Kiosk hat außer dienstags in den Frühstückspausen geöffnet und bietet Snacks an. Wenn die Schülerinnen und Schüler nachmittags Unterricht haben, besteht in der sechsten oder siebten Stunde die Möglichkeit zum Mittagessen. Derzeit nehmen 130 Kinder und Jugendliche sowie 30 von zwei ausgelagerten Schulklassen dieses Angebot wahr. Denn bekanntlich gilt es auch den Standort Dingden in der ehemaligen Hauptschule zu versorgen. Hier gibt es aber kein Büfett, hierhin werden vorbestellte Tellergerichte geliefert. „Den zweiten Standort zu bedienen war eine logistische Herausforderung. Aber es funktioniert“, sagt Nehling-Krüger. Ebenso erhalten zwei Kindergärten im Stadtgebiet, die Kita am Bach in Dingden und die der Awo in Mehrhoog, täglich 60 Mittagessen. Alles kommt aus Duisburg, wo der Caterer täglich über 1000 Essen frisch zubereitet und sie „Just in time“ ausliefert.