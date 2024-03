Firmen präsentieren Ausbildungsmöglichkeiten Gesamtschule Hamminkeln lädt wieder zum Berufemarkt

Der Berufemarkt reiht sich ein in die zahlreichen unterschiedlichen Bausteine zur Berufswahlvorbereitung der Gesamtschule. Am Ende des siebten Jahrgangs finden erste Betriebsbesichtigungen statt. Im achten Jahrgang schließen sich Potenzialanalyse und Berufsfelderkundungen an. Im neunten Schuljahr absolvieren alle Schüler des neunten Jahrganges ein zweiwöchiges Berufspraktikum bis eine Woche vor dem Berufemarkt und werden am Schuljahresende an einem Bewerbungstraining teilnehmen. Im zehnten Schuljahr folgt für alle Schüler, die nicht in die gymnasiale Oberstufe wechseln werden, ein zweites zweiwöchiges Berufspraktikum, um die Entscheidung für die weitere schulische oder berufliche Bildung bestmöglich vorzubereiten.