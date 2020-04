Kostenpflichtiger Inhalt: Gedenken in Hamminkeln : Stein gibt dem Kriegsgrauen einen Namen

Werner Sell kniet in seinem Garten am Bruchweg neben dem Gedenkstein für den britischen Soldaten. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Ein junger Brite verbrannte in seinem Lastensegler 1945 am Bruchweg. Noch heute erinnert ein privater Gedenkstein an den Tod des Soldaten. Das steinerne Kreuz steht im Garten von Werner Sell, der unweit der Autobahn 3 lebt.