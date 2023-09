Grundschule in Hamminkeln Für alte Schule gibt es keinen Denkmalschutz

Gleich doppelt – nämlich in Sachen Neubau und Denkmalschutz für den Altbau – sind die Schulen im Ortsteil Hamminkeln im Gespräch. Mit der Aufstellung eines Baustellenschildes an der Diersfordter Straße beginnt die bisher größte Investition in ein Schulgebäude für die Stadt Hamminkeln: der Bau einer vierzügigen Gemeinschaftsgrundschule mit Zweifach-Sporthalle. Der Neubau entsteht an der Durchgangsstraße gegenüber des Schulzentrums dort, wo heute noch Grünland ist. Parallel dazu geht es darum, was mit der alten Grundschule im Ortskern passiert. Das Gebäude wird seit 111 Jahren als Schule benutzt und ist damit ein wichtiges Stück Hamminkelner Geschichte. Doch ein zu erhaltendes Denkmal ist es laut Experteneinschätzung nicht.