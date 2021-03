Unterstützung auf dem weiteren Bildungsweg : Fünf Gesamtschüler erhalten ein Stipendium der RAG-Stiftung

Die Gesamtschule in Hamminkeln. Foto: Klaus Nikolei

Hamminkeln Die Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen acht bis zehn haben sich erfolgreich für das Programm Ruhr-Talente beworben. Was sie nun erwartet und wie ihnen auf dem Weg zu einem Studium oder einer Ausbildung geholfen wird.

Eines haben die fünf neuen Ruhr-Talente an der Gesamtschule Hamminkeln gemeinsam: Sie zeigen überdurchschnittlich gute Leistungen, sind sozial engagiert und haben große Pläne für die Zukunft. Damit überzeugten Marvin Gertzen, Elize Kamps , Jasper Claeßen, Layla Ben Khalifa und Sam Schliwinksi aus den Jahrgängen acht bis zehn die Jury der RAG-Stiftung. Schulleiterin Anette Schmücker meldete mit Stolz, dass sich das Quintett erfolgreich beworben hat.

Die fünf Schüler gehören nun offiziell zu den Stipendiaten des Programms, dem größten seiner Art in NRW im Bereich Talentförderung. Marvin Gertzen, Elize Kamps, Jasper Claeßen, Layla Ben Khalifa und Sam Schliwinksi sind von ihren Klassen- und Abteilungsleitungen empfohlen, dann von Lehrerin Michaele Schierbrand beraten und unterstützt worden. Sie kümmert sich um den Bereich Stipendien an der Gesamtschule und sagt: „Man fiebert in der Bewerbungsphase schon sehr mit. Umso schöner ist es, dass im letzten Jahr letztendlich sogar fünf Schülerinnen und Schüler unserer Schule das Stipendium erhalten haben.“