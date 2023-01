Kultur in Hamminkeln So laufen die Führungen durchs Schloss Ringenberg

Es ist interessant, die adelige Lebenswelt und die Pracht des barocken klassizistischen Wasser-schlosses in der einst sumpfigen Isselniederung zu sehen und erklärt zu bekommen. In der ehemaligen Burg der „Herren von Dingden“ macht ein geführter Rundgang nicht nur interessante Ein,- Durch- und Ausblicke in das historische Baudenkmal möglich, sondern erzählt auch die Geschichte und Architekturhistorie des Gebäudes, berichtet vom Erbauer Freiherr Alexander von Spaen (1619 bis 1692) und von weiteren ehemaligen Bewohnern der Residenz. Den Schlussstrich unter die Historie der mittelalterlichen Burg zogen der Dreißigjährige Krieg und eine Pestepidemie. Ein zeitgenössisches Zitat beschreibt das Ende so: „…ringenberg gäntzlich ruinirt und demolirt, auch gantz und gar zum Steinhauffen verfallen“. Heute ist Ringenberg eine Sehenswürdigkeit. Deshalb kann man aktuell erfahren, wie das Schloss heute genutzt wird. Es gibt verschiedene kleine Säle, die für Kulturveranstaltungen und Ausstellungen ein sehr guter Ort sind, und es gibt den besonderen Blick auf das Herzstück des Schlosses mit dem Treppenhaus, den ehrwürdigen Rittersaal oder den Gewölbekeller. Die Kultur findet im Schloss ein einmaliges Ambiente, das wissen viele und oft treue Konzertbesucher zu schätzen.