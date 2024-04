Dingden gerüstet Freibadverein setzt auf sonnigen Start

Betrieb und Aufsicht sind nur möglich durch großes ehrenamtliches Engagement. 50 Ehrenamtliche werden zurzeit gezählt. Dazu gehören die Rettungsschwimmer, die beaufsichtigen und alle drei Jahre ihre Berechtigung für die Wasseraufsicht bestätigen lassen müssen, 16 Aktive für den Kassenbereich und die Ordnung, und weitere 30 für die Aufsicht. Sicherheit ist entscheidend, und so betont Wisniewski ausdrücklich, dass alle Rettungskräfte ihre Prüfungen bestanden hätten, die sie im Hallenbad Hamminkeln abgelegt haben. Der Freibadverein selbst bietet im Herbst an, den Rettungsschwimmerschein in Silber im Bad zu machen. In Sachen Ausbildung wird auch an die Kinder gedacht, das Seepferdchen in Dingden zu erlangen, macht ihnen viel Spaß.