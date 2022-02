Dingden : Freibadverein bereitet Saison vor

Helmut Wisniewski vom Freibadverein Dingden setzt auf eine starke Saison, da die Anlage in Wesel derzeit nicht genutzt werden kann. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Dingden Für den Start am 1. Mai ist der Trägerverein schon im Einsatz. Er erwartet auch viele Gäste aus Wesel, denn dort steht das Freibad am Rhein wegen der Bauabeiten am neuen Kombibad nicht zur Verfügung.

Eigentlich ist es viel kühl, um ans Freibad Dingden zu denken. Helmut Wisniewski, Vorsitzender des Freibadvereins, der die Einrichtung immer in der ersten Hälfte der Saison führt, tut es trotzdem. Denn die Ehrenamtlichen sind schon im Einsatz, es bleibt nämlich viel zu tun, um pünktlich am 1. Mai in die Saison aufbrechen zu können. Das wird auch in Wesel beobachtet. Dort ist das beliebte Freibad am Rhein wegen der Bauarbeiten für das neue Kombibad nicht einsatzfähig. „Wir hatten schon viele Badegäste von dort, die zu uns ausgewichen sind und die familiäre Atmosphäre in Dingden schätzen“, erzählt Vorsitzender Helmut Wisniewski. Er kann also mit Zustrom aus der Kreisstadt und damit neuen Mitgliedern rechnen. 4200 hat der Verein jetzt, die zum Eintritt berechtigt sind.

Der Saisonstart ist noch einige Zeit hin, aber die Rettungsschwimmer werden schon ausgebildet. Für den DLRG-Schein in Silber ist Ausbildungsauftakt am Sonntag, 20. Februar, im Hallenbad Hamminkeln. Weitere Rettungsschwimmer werden vom Verein noch gesucht. Ansonsten hoffen die Freibadaktiven auf gutes Wetter schon frühzeitig, denn im letzten Jahr wurde – auch wegen der Corona-Lage – erst am 27. Mai geöffnet.

Wisniewski freut sich zudem über Unterstützung aus Bocholt. Vom dortigen Textilmuseum gibt es extra gewebte Trockentücher mit der Inschrift „22 Jahre Freibadverein Dingden“ – ein schöner Werbeträger. Natürlich wird auch wieder gebaut. Die Vereinsleute sind gerade dabei, einen Container, der als Lagerraum benötigt wird, innen auszukleiden und außen anzustreichen. Erneuert wird die Toilettenanlage. Auch eine neue Rutsche ist vorgesehen, sie wird aufgebaut, wenn die Temperaturen höher sind.

Es bleibt beim gewohnten Betreiberrhythmus: Der Verein ist vom 1. Mai bis Ende Juni federführend im Freibad. Sobald die Sommerferien starten, übernimmt die Stadt den Betrieb. Bis Ende August tut sie das. Bei entsprechender Wetterlage will der Freibadverein den Betrieb im September noch zwei Wochen weiterführen.

(thh)