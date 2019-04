Projekt des Fördervereins : Ritterburg für Brüner Kinder

Brünen Der Förderverein des evangelischen Kindergartens hat eine hölzerne Burg gebaut.

Der Förderverein dankt allen Helfern und Unterstützern, insbesondere dem Brüner Bürgerverein und dem Team des Brüner Kleidermarktes für ihre großzügigen Spenden bei der Realisierung des „Projektes Ritterburg“. Und was wäre ein Förderverein wie der Brüner, wenn nicht schon ein neues Projekt in den Startlöchern stünde. Als nächstes haben sich die Mitglieder vorgenommen, Musikinstrumenten für das vorhandene Musikzimmer anzuschaffen. So wird die musikalische Früherziehung gefördert und das eine oder andere Kind entdeckt vielleicht so seine Vorliebe zur Musik und zum Musizieren.