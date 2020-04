Hamminkeln : Flüchtlingshilfe ruft zu Spenden auf

Viele unbegleitete Minderjährige warten in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln auf Hilfe. Foto: dpa/Angelos Tzortzinis

Hamminkeln Minderjährige Flüchtlinge im Lager auf der griechischen Insel Lesbos sollen Hilfe aus Hamminkeln bekommen.

Die Flüchtlingshilfe Hamminkeln ist entsetzt über die Situation im Lager auf der griechischen Insel Lesbos. Acht europäische Staaten wollen 1600 geflüchtete Minderjährige aufnehmen. „Welch eine Großtat! Ist denen eigentlich klar, dass noch mindestens 13.400 Minderjährige auf Lesbos ausharren müssen?“, empört sich Günther Crefeld, ehemaliger Grundschulleiter in Wesel, Hamminkelner SPD-Politiker und heute in der Flüchtlingshilfe in Hamminkeln aktiv. Man habe nun kurzfristig mit einer Spendenaktion reagiert.