Musik in Hamminkeln Flanierkonzert mit Klassik

Dirk Klapsing vom Musikveranstalter Musiklandschaft Westfalen, der in Hamminkeln auch bekannt ist von der Konzertveranstaltung „Klassik im Baumarkt“, hat einen weiteren Veranstaltungsort in der ländlichen Stadt, dem seine Vorliebe gilt. Der ist ein paar Kilometer weiter und an der Stadtgrenze von Hamminkeln und Wesel und dessen Ortsteil Lackhausen gelegen. Am Bruchweg 4-6 in Hamminkeln, befindet sich das Arboretum Grenzenlust mit seinem Park und einem einzigartigen Baumbestand. Dazwischen gibt es immer wieder Lichtungen, die Platz für wandernde Konzerte bieten – eine grüne Lunge der besonderen Art. Ensembles der Festival-Philharmonie Westfalen wechseln in dieser geformten Natur die Spielorte. „Ein ganz besonderer Reiz. Die Künstler werden an unterschiedlichen Plätzen innerhalb des Parkes auftreten“, sagt Klapsing.