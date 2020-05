Veranstalter aus Hamminkeln berichtet von Coronafolgen : „Unsere Branche leidet extrem“

Hamminkeln Rolf Feldmann von der Hamminkelner Firma Sound Light & Design berichtet von den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Veranstaltungsbranche. Er fordert Hilfe durch die Politik. Auch seine Branche brauche einen Rettungsschirm.

Ich habe ein Unternehmen für Veranstaltungstechnik mit Büro und Lager an der Güterstraße in Hamminkeln. Noch bevor die Gastronomie und teilweise der Einzelhandel geschlossen wurde, gab es schon das Veranstaltungsverbot. Unsere Veranstaltungsabsagen reichen derzeit bis Mai 2021. Unter anderem, da die Künstler keine Möglichkeit haben, mit ausreichend Platz zu proben. Dass sich die Lage nach dem 31. August sichtbar verbessert, ist zumindest für unsere Branche nicht abzusehen. Wir gehen davon aus, dass mindestens bis zur Karnevalszeit kaum Veranstaltungen stattfinden werden.

Unsere Firma besteht nun seit mehr als 25 Jahren. 25 Jahre, in denen wir uns kontinuierlich weiterentwickelt haben und gewachsen sind. Jetzt befinden wir uns in einer nicht verschuldeten Krise. Die Soforthilfe des Landes hat uns sicherlich am Anfang geholfen, ist aber für die Aussicht, die wir derzeit haben, nicht weitreichend genug. Auch stehen wir natürlich im Austausch mit unserer Hausbank. Wir nehmen das Risiko in Kauf und beantragen einen Kredit, damit wir nach der Krise weitermachen können. Aber auch hier haben wir einen Monat lang keine weitere Rückmeldung zum Stand der Dinge bekommen.