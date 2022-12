Logistiker in Hamminkeln Grüne üben scharfe Kritik an möglicher A 3-Ansiedlung

Flaswinkel verweist darauf, dass direkt an der A 3 auf rund 51.000 Quadratmetern Logistikhallen entstehen und weitere rund 25.000 Quadratmeter befestigt werden sollen. „Eine unvorstellbare Dimension. Diese Größe hat es in Hamminkeln so noch nicht gegeben“, sagt er. Bei allem Verständnis für den Wunsch nach mehr Arbeitsplätzen und Gewerbesteuereinnahmen dürfe man hier den sachlichen Blick nicht verlieren. Und weiter: „Hier wird ein Mega-Landschaftsverbrauch mit all seinen Folgen in Kauf genommen für eine zweifelhafte und wenig nachhaltige Gewerbeansiedlung. Es werden hier keine neuen Werte und Produkte geschaffen, sondern nur Lager- und Transportkapazitäten. All dies verbunden mit einer kaum zu überschauenden Verkehrssituation.“ Und: die Frage der Anbindung an die Autobahn und an das umliegende Verkehrsnetz bleibe spannend.