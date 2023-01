Großprojekt in Hamminkeln Fiege legt Pläne für neues Logistikzentrum vor

HAMMINKELN · An der Anschlussstelle der Autobahn 3 will das Transportunternehmen Fiege schnell handeln. Im Hamminkelner Planungsausschuss wird in der kommenden Woche schon mit dem Einstieg in das Verfahren begonnen.

27.01.2023, 12:13 Uhr

Eine Darstellung des geplanten Logistikzentrums aus der Vogelperspektive. Noch gilt das Gelände als Außenbereich. Foto: Fiege

Von Thomas Hesse