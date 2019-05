Am Mai-Feiertag in Dingden : Feuer richtet Schaden in Höhe von 100.000 Euro an

47 Dingdener Wehrleute waren am 1. Mai in Dingden im Einsatz. Foto: Feuerwehr

Dingden Bei einem Brand in Dingden ist am Mittwoch ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden. Wie die Hamminkelner Polizei mitteilte, brach um kurz vor 11 Uhr im unbewohnten Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus am Uhlandsweg ein Feuer aus.

Die mit Sirenenalarm alarmierten Mitglieder der Dingdener Feuerwehr eilten zum Uhlandsweg. Nach einer umfassenden Erkundung begannen die Löscharbeiten, an denen insgesamt 47 Wehrleute beteiligt waren. Da sich das Feuer über das Dach ausbreitete, wurde parallel ein weiterer Trupp von außen eingesetzt. Personen wurden nicht verletzt.

Um herauszufinden, wie das Feuer entstanden ist, wurde der vom Brand betroffene Bereich durch die Polizei beschlagnahmt. Die übrigen Bewohner konnten nach Beendigung der gut zwei Stunden dauernden Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Zwei Hochleistungslüfter wurden nach Angaben der Feuerwehr in Betrieb gesetzt, um unter anderem das Haus rauchfrei zu bekommen.

(RP)