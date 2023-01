Feuerwehr in Hamminkeln Immer mehr Fehlalarme machen Sorgen

So entfällt ein Großteil der Einsätze auf technische Hilfeleistungseinsätze. Brandeinsätze bilden den nächstgrößeren Anteil am Einsatzgeschehen. Alarmierungen wegen Fehlalarmen bilden neben den Brandsicherheitswachen und sonstigen Einsätze den geringsten Anteil in den Jahren 2019 bis 2021. Aber: Die Alarmierungen pro Einheit unterscheiden sich stark voneinander, wie die Statistik zeigt. Während der Löschzug IV nur zwölf bis 15 Alarmierungen im Jahr hat, sind es in der Einheit Hamminkeln, wo auch die zentrale Feuererwache beheimatet ist, 120 bis 130 pro Jahr. Die Einsatzfähigkeit ist also groß, die Belastung aber auch. Beispiel: Es gibt zu viele Fehlalarmierungen, bei denen sei in den letzten Jahren ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. „Insbesondere zur Entlastung des Ehrenamtes sind diese Einsätze zu analysieren, und womöglich ist dieser Entwicklung entgegenzusteuern“, heißt es deshalb im Fazit. An der Ausstattung soll es nicht hapern, so erhält der Löschzug Dingden zusätzlich einen Schlauchwagen. Das Fahrzeug wird aber erst 2025 ausgeliefert. Es ist gedacht für Einsätze an der Betuwe-Linie, deshalb übernimmt das Land die Kosten.