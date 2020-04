Einsatz am Bruchweg : Erneuter Waldbrand in Brünen

Brünen Die Feuerwehr Hamminkeln wurde Samstag zu einem Vegetationsbrand am Bruchweg gerufen. Wie Nils Nöthling von der Wehr mitteilte, befand sich die Einsatzstelle in unmittelbarer Nähe zu der Kampfmittelfundstelle, die unlängst Schauplatz eines Feuers samt Explosioin einer Weltkriegsgranate war (wir berichteten).

Daher wurde auch bei diesem Einsatz wieder ganz besonders vorsichtig vorgegangen. Dieses Mal wurden aber keine Munitionsrückstände mehr gefunden. Glücklicherweise, so Nöthling, befand sich in der näheren Umgebung ein Unterflurhydrant, sodass keine aufwendige Wasserversorgung über weite Wegstrecken aufgebaut werden musste. So konnten dann auch schnell zwei Trupps mit zwei C-Strahlrohren unter Atemschutz den Brand bekämpfen. Nachdem die Flammen erloschen waren, begannen die Nachlöscharbeit. Bei dem trockenen Waldboden war dies eine sehr zeitintensive Angelegenheit. Um den Löscherfolg in den tieferen Bodenschichten zu beschleunigen, setzte die Wehr auch noch ein B-Strahlrohr ein. Nach etwa eineinhalb Stunden konnten die Wehrleute die abgelöschte Einsatzstelle wieder verlassen werden. Insgesamt waren 30 Käfte vor Ort.