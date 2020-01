Thema im Planungsausschuss : Hamminkelns Ortskern vor Umbau

Hamminkeln Im Planungsausschuss am Mittwoch, 29. Januar, geht es um die Entwicklung von Molkereiplatz und den Projektplänen Richtung Rathaus. Das wird das städtische Bild von Hamminkeln ändern. Zudem ist eine Bürgerinformation geplant.

Zum einen geht es um den Molkereiplatz, der umgestaltet werden soll. Dafür wird ein sogenannter freiraumplanerischer Wettbewerb ausgelobt. Bisher ist der Platz trotz seiner Zugehörigkeit im Dorfzentrum in einer Randlage mit Chancen zu mehr Attraktivität. Er liegt allerdings in Konkurrenz zu den neuen Entwicklungen an der Raiffeisenstraße und den weiteren städtischen Plänen Richtung Rathaus und Brüner Straße. Hier wurden zwei Gutachten in Auftrag gegeben, die nun im Fachausschuss vorgestellt werden. Eine Bürgerversammlung der Stadt wird erstmals informieren. Bisher haben nur die Grünen das Ortskernprojekt vorgestellt.

Das heißt konkret: In Sachen Einzelhandel im Ortskern wurde ein Gutachten als Teil-Überarbeitung des Einzelhandelskonzeptes erarbeitet. Dazu gehört auch die Markt- und Verträglichkeitsanalyse für die Planung am Standort Rathaus. Wird das Einzelhandelsangebot ausgeweitet, wird der Verkehr wachsen, wie schon jetzt an der Raiffeisenstraße zu sehen ist. Im Ausschuss soll es den aktuellen Sachstand geben, wie ein Verkehrskonzept die Innenstadt bewertet und zusätzlich die Ergebnisse einschätzt, die eine Untersuchung zu den Auswirkungen des Vorhabens am Rathaus gebracht hat. Ein erstes der Politik vorgestelltes Gutachten zum Verkehr war als nicht genügend in die Kritik geraten.