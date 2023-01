Müll in Hamminkeln Der harte Konflikt um die Windelentsorgung in Hamminkeln

(thh) Dass Hamminkeln in Sachen Müllentsorgung weiter auf das Wiegesystem setzt ist beschlossene Sache und macht die Stadt vom System her einmalig. Das Verfahren soll verursachergerechter sein als andere Systeme, die sich in den meisten Städten nach dem Behältervolumen ausrichten. Zuletzt war das System Thema, als es zum Jahresende 2022 um den auslaufenden Vertrag mit Entsorger Schönemackers ging. Der Rat wollte mehrheitlich, dass das Wiegesystem weiterläuft. Aber es gibt Härten im System, etwa bei Familien mit Kleinkindern oder Menschen, die aus verschiedenen Gründen auf Windel angewiesen sind – also mehr Abfall produzieren. Das wird versucht, bei der Gebührenbildung abzufedern. Und es ermöglicht, die Entsorgung der Windeln in der grauen Abfalltonne vorzunehmen. Ein weiteres Thema war der Bioabfall, er wird in der Flächengemeinde dezentral angenommen.