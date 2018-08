Hamminkeln: Elektro Eimer stellt sechs neue Lehrlinge ein

Hamminkeln Der Spezialist für Schalt- und Steueranlagen sucht händeringend gutes Fachpersonal. Weil das aber kaum zu bekommen ist, setzt das Unternehmen aus der Brüner Unterbauerschaft verstärkt auf eigenen Nachwuchs.

Pünktlich um 7 Uhr morgens begann in der vergangenen Woche für sechs junge Männer aus Hamminkeln, Wesel und Hünxe der so genannte Ernst des Lebens. Sie alle starteten nämlich in ihre Ausbildung zum Elektroniker in der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik bei der Firma Elektrotechnik Eimers GmbH in Brünen-Unterbauerschaft. Der bekannte mittelständische Energiedienstleister hat es sich zum Ziel gemacht, dem Fachkräftemangel, der in den technischen und handwerklichen Berufen derzeit vorherrscht, durch eine Aufstockung der eigenen Ausbildungszahlen entgegenzuwirken.