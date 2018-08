Hamminkeln: Eiserne Hochzeit bei Elfriede und Heinrich Graaf

Hammikeln : RP-Leser der ersten Stunde sind seit 65 Jahren verheiratet

Eiserne Hochzeit feiern Heinrich und Elfriede Graaf am Sonntag. Foto: privat

HAMMINKELN Seit 65 Jahren verheiratet und noch immer glücklich: Was ist das Geheimnis? Elfriede und Heinrich Graaf, die am Sonntag, 12. August, ihre Eiserne Hochzeit feiern, schmunzeln, wenn man sie danach fragt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Hesse

„In Höhen und Tiefen muss man zusammenhalten“, sagt der 87-jährige Brüner. Es sei einfach so gewesen, dass man zusammenbleibt und schöne Tage genießt und an schlechten gemeinsam Dinge anpackt.

Und man muss interessiert bleiben am Partner und an den Dingen, die so auf der Welt geschehen. Elfriede Graaf tut das seit eh und je. Neben Stickarbeiten war es das Lesen, was sie immer gerne getan hat. Als treue RP-Leserin der ersten Stunde hat sie immer gewusst, was in der fernen und der nahen Brüner Dorfwelt passiert. „Ich lese die Zeitung von vorne bis hinten durch. Ich muss doch wissen, was passiert“, erzählt sie, während sie von der Terrasse, dem Lieblingsplatz der Graafs, auf die Felder im Grenzgebiet zwischen Brünen und Dingden schaut.

Natürlich ist es auch die Familie, die Bewegung in das Leben des Jubelpaares bringt. Ihre zwei Kinder Heidi und Jürgen, ihre sieben Enkel- und vier Urenkelkinder, das kleinste ist erst vier, Schwiegertochter und -sohn. Und weil man auf dem Hof lebt, auf dem Heinrich aufgewachsen ist, gehören Tiere einfach dazu. Dass Vieh hat der Nebenerwerbslandwirt, der den Hof von 1972 übernommen und den Betrieb 1992 abgegeben hat, aufgegeben. Aber die zwei Katzen Fred und Willi sowie Familienhund Maja, der beim Abendbrot immer bei den Graafs vorbeikommt und die Katzen-Konkurrenz verscheucht, gehören zum ländlichen Leben ebenso wie die fünf verbliebenen Schafe.

Der Hof ist Mittelpunkt, und das aktuelle Baugeschehen dort ist Heinrich Graafs Hobby. Früher arbeitete er in der Mühle Elmer und in der „Blutfabrik“ in Brünen, heute schaut er sich gerne die Umbauten an, die bald die Heimat der beiden Töchter und ihrer Familien sein wird. Dann wird es den Drei-Generationen-Hof geben. Gerne ist Heinrich mobil mit seinem Elektrowägelchen, kurvt über die Wirtschaftswege ins Dorf Brünen zur Sparkasse und schaut unterwegs, was sich Neues tut.



Sonsbeck : Eiserne Hochzeit bei Oberhäusers

zurück

weiter

„Manchmal bin ich auf Weltreise, zuletzt nach Hamminkeln zur Behandlung, zurück über Ringenberg und Dingden wieder nach Brünen“, scherzt er. Und vergisst nicht zu erwähnen, dass er mit 86 Jahren das Autofahren drangegeben hat. Aus „Vernunftsgründen“.

Ob es vernünftig oder einfach nur eine Gelegenheit zum Feiern war, den 40. Hochzeitstag groß zu begehen? „Wir haben es getan, weil man ja nie weiß, ob man die Goldhochzeit erlebt“, erzählt Elfriede Graaf. Da habe man nicht ahnen können, dass nach Gold die Diamantene und jetzt die Eiserne Hochzeit folgen würde. An eine 65 Jahre dauernde Ehe haben die beiden Verliebten auch nicht gedacht, als sie beim Schützenfest 1951 in Bricht die ganze Nacht zusammen tanzten.

Heinrich aus Brünen war zum ersten Mal bei dem Fest und er versprach seiner Elfriede aus Bricht, am nächsten Schützenfesttag wiederzukommen. So geschah’s, und die Geschichte nahm ihren Lauf. Elfriede Graaf, die damals den Haushalt bei einem Rechtsanwalt in Mülheim führte und auch dort wohnte, konnte nur alle vier bis fünf Wochen mit dem Bus nach Brünen fahren, wo Heinrich wartete, um dann zu Fuß mehrere Kilometer zum Hof zu gehen. Eine Fernbeziehung der 50er Jahre.