Dänisches Radteam zu Besuch Ein Stopp in Brünen auf dem Weg nach Paris

Das Radteam Rynkeby Flensburg hat einen langen Weg vor sich. Seit dem 29. Juni und bis zum 6. Juli ist es unterwegs nach Paris. Ein Stopp auf der niederrheinischen Etappe führte die Radler jetzt nach Brünen. Am Montag gegen 15.15 Uhr kamen sie in Brünen am Feuerwehrgerätehaus an und haben dort eine kurze Pause gemacht, berichtet Daniel Oehmen, Sprecher von der Freiwillige Feuerwehr Hamminkeln.