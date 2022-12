Ehrung im Stadtrat Heimatpreisträger in Hamminkeln ausgezeichnet

Auf Platz eins und damit beim mit 3000 Euro dotierten Geldpreis landete der Arbeitskreis InLand der Zukunftswerkstatt Wertherbruch. Manfred Tebbe nahm stellvertretend für seine neun anwesenden Mitstreiter die Auszeichnung entgegen. Honoriert wurde damit honoriert die Ausarbeitung des Geschichtspfads der Region in Wertherbruch. Das historische Bruchhufendorf umfasst mehr als nur einen zentralen Dorfkern an der Hauptstraße. Auf die Sehenswürdigkeiten verweisen 22 Stelen sowie vier Wandtafeln textlich und bildlich passend zum jeweiligen Standort erläutert. Informationen zum gesamten Umfang des Geschichtspfades werden auf drei größeren Tafeln an zentralen Punkten angeboten. Damit wird auch Wissen über historische Ortschaft erhalten.