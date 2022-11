Besitzerin wird gesucht : Alter Ehering im Freibad Dingden gefunden

Dingden Ein Metalldetektor brachte einen interessanten Fund an den Tag. Ein Ehering, laut Inschrift aus dem Jahr 1960. Der Freibadverein macht sich jetzt auf die Suche nach der Besitzerin. Und hofft auf Unterstützung.

Nach anfänglichen alltäglichen Funden wie Unterlegscheiben, Getränkedosenteile und ein paar Euromünzen piepte es an einer Stelle, an der ein bisschen gebuddelt werden musste. Schließlich spürte Christian Weidemann einen Ehering in etwa 50 Zentimetern Tiefe auf. Mit seinem Detektor kann er bis zu etwa ein Meter Tiefe Metallgegenstände erkennen. Der Gegenstand, der da lange im Untergrund geschlummert haben muss, war ein Ehering. „Aufgrund seiner Größe wohl ein Damenehering aus 333er Gold, er hat die Initialen K.D.Sch und das Datum 14.10.1960 eingraviert“, erzählt Stiller. Der Fund weckte detektivischen Spürsinn. Der Ehering wurde beim Fundbüro Hamminkeln gemeldet, aber gleichzeitig wurden auch Nachforschungen in den Kirchenbüchern der katholischen Kirche in Dingden und Loikum und der evangelischen Kirche in Brünen betrieben. „Leider war kein Treffer dabei. Ob sich noch ein Eigentümer für diese Fundsache meldet?“, sagt Stiller nun. Der Jahrestag der möglichen Goldenen Hochzeit sei gerade erst vergangen, und es wäre sicher interessant gewesen das Fundstück, der rechtmäßigen Eigentümerin zu geben. „Gerade die 60er Jahre waren für das Freibad so wichtig, im Jahr 1964 eröffnete das Freibad in Dingden“, so die Leute vom Freibadverein.