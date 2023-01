Müll in Hamminkeln Warum die freien Wähler keine Zukunft mehr im Wiegesystem sehen

Die Debatte um die Abfallentsorgung in Hamminkeln geht weiter. Insbesondere die Freien Wähler der FWI positionieren sich erneut nach den politischen Debatten in Ausschuss und Rat. Wie berichtet hatten sich in der dortigen Diskussion auch in der der politischen Beratung vorgeschalteten Bürgersprechstunde Betroffene zu Wort gemeldet. „Das Wiegesystem in Hamminkeln lässt sich einfach nicht mehr sinnvoll weiterentwickeln“, formuliert FWI-Sprecher Daniel Puckert. „Das sieht man ja gerade wieder deutlich an der Windelproblematik, die den Bürgerinnen und Bürgern zu Recht stinke“, sagt er weiter. Man dürfe sich schon wundern, wenn der Gegensatz entsteht, dass einerseits die Politik den immer größer werdenden Verwaltungsapparat kritisiert, dann aber im Gegenzug in Sachen Entsorgung „einem Bürokratiewahnsinn“ mehrheitlich zustimmt. „Auch steht das Wiegesystem zum Beispiel der Einführung einer freiwilligen Bio-Tonne und der damit fürs Klima wichtigen Mengensteigerung im Wege“, ergänzt FWI-Abfallexperte Ulrich Streich aus Hamminkeln. Einen Anreiz für die Bürger zu schaffen, ohne das Wiegen Müll zu vermeiden, lasse sich auch „mit einem volumenbasierten Behältermaßstab erreichen“. Heißt: wer mit einer kleineren Mülltonne auskommt, zahlt dementsprechend auch weniger. Die Fraktion verweist auf „substanzielle Vorschläge“ aus der Politik, nämlich den Antrag der FWI-Fraktion gegeben, das Wiegesystem abzuschaffen. Lediglich die CDU-Fraktion hatte sich dem Vorschlag angeschlossen. Puckert sagte außerdem: „Das von uns vorgeschlagene Gebührensystem nach Behältergröße bzw. -volumen kennt keine Windelproblematik.“