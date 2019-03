Ausschuss in Hamminkeln : Rathaus-Plan: Heute kein Baubeschluss

Ortseinfahrt nach Hamminkeln: Im hinteren Bereich soll neu gebaut werden. Verschwindet dann der grüne Charakter? Das ist der aktuelle Streit im Ort. Die CDU will das Thema verschieben. Foto: Sebastian Peters

Hamminkeln Die CDU reagiert auf Kritik an Bauplänen und will erst ein aktualisiertes Einzelhandelskonzept und ein Verkehrsgutachten sehen. Wilhelm Kloppert fordert, den Bedarf für einen zweiten Discounter am Ort zu debattieren.

In der kontroversen Debatte um die Rathaus-Bebauung in Hamminkeln will die CDU versuchen, Dampf aus dem Kessel zu lassen. Die Fraktion hat am Montag intensiv beraten. „Wir sehen keine Eilbedürftigkeit, wir wollen keineswegs den Hamminkelnern etwas aufpfropfen. Deshalb schlagen wir vor, zunächst keinen Beschluss in Richtung Aufstellung eines Bebauungsplans zu fassen. Wir sind dafür, erst das Einzelhandelskonzept zu überarbeiten und zu aktualisieren sowie ein Verkehrskonzept für den Ortskern zu erstellen, das es nicht gibt bisher“, sagt Fraktionsvorsitzender Dieter Wigger. Er ist Vorsitzender des Planungsausschusses, der am heutigen Mittwoch tagt und als ersten Punkt die Bebauung rund ums Rathaus behandelt.

Dass nach vielfacher Kritik aus der Bürgerschaft „nicht mit der Brechstange“ politisch gearbeitet werden kann, ist für die CDU eine klare Sache. „Wir haben den Widerstand nicht falsch eingeschätzt, so etwas muss man als Politiker aber aushalten. Aber wir wollen die Belastbarkeit der Argumente prüfen“, sagt der Fraktionschef zum neuen Vorschlag, für den eine Mehrheit am Dienstag noch nicht klar war.

Info Planungsausschuss tagt heute ab 17 Uhr Sitzung Die Sitzung des Planungsausschusses, in der das Thema behandelt wird, beginnt heute um 17 Uhr. Ort des geschehen ist der Ratssaal im Hamminkelner Rathaus.

Insgesamt setzt man damit auf Zeitgewinn, zumal der ursprünglich verbreitete Zeitdruck durch das Auslaufen der Veränderungssperre im Planbereich nicht mehr gilt. Von der hieß es erst, im Mai werde die Sperre auslaufen, vor zwei Wochen war es plötzlich der 16. März. Dadurch ist eine Bebauung rechtmäßig geworden, was allerdings nichts nützt, wenn die Grundstücke am Rathaus nicht zu haben sind.

Deren Eigentümer gelten als schwierige Verhandlungspartner, und die Kirche als weiterer Eigentümer will sich, wie berichtet, zurückziehen, weil sie die Bebauung für zu wuchtig hält. Diese Kritik sieht die CDU nicht unbedingt so, Wigger spricht von einem „schönen Entwurf“ von Investor ITG. Der Schwenk, erst Gutachten und Verkehrskonzept zu entwickeln, bedeute nicht das Aus für die ITG-Pläne. Aber Veränderungen seien weiter denkbar und sollen in der weiteren Diskussion Raum einnehmen.

Für die CDU bleibt die Aussage, dass die Streuobstwiese sowie der alte Hochbaumbestand und die Bodendenkmäler bestehen bleiben. Außerdem gilt: „Vielleicht gibt es eine Alternativplanung, die wir allerdings nicht kennen. Die Beratung könnte da Neues ergeben.“ In der Tat war eine Gruppe Hamminkelner Interessenten mit einer aufgelockerten Bebauungsvariante schon im Rathaus.

„Endlich nimmt die Diskussion über den B-Plan im Rathaus Fahrt auf“, sagt Noch-CDU-Ortsvereinsvorsitzender Wilhelm Kloppert, bisher strammer Befürworter der ITG-Pläne. Der seit dem Aufstellungsbeschluss von 2015 immer wieder bei der Verwaltung durch die CDU angemahnte Prozess werde nun auch von der Hamminkelner Bevölkerung wahrgenommen. Auch er plädiert nun dafür, das 2016 mit Bürgerbefragung erstellte Einzelhandelskonzept als Handlungsrahmen zu überarbeiten. Dieses sieht bisher im vorderen westlichen Bereich Potenzial für Einzelhandel vor. Kloppert: „Spannend wird die Frage, ob und wo ein von der Bevölkerung gewünschter zweiter Discounter platziert werden soll. Da sind im Rahmen der Planung der Sportplatzbebauung seinerzeit Grüne und CDU massiv als Verhinderer angegriffen worden.“