Ab Sonntag im Heimathaus : Dingdener Memory-Spiel

Dingden Das Kartenspiel bringt Alt und Jung zum Erzählen. Es ist beim Frühlingstreff zu haben. Dann stellt sich das Heimathaus vor.

Im Heimathaus Dingden herrscht das Spielfieber. Kleine Kinder und Senioren aus dem benachbarten St.-Josef-Haus haben sich viel zu erzählen. Denn auf dem großen Tisch im Eingangsbereich liegen Memory-Karten der dörflichen Art. Sie zeigen häusliche Gegenstände aus der Vergangenheit und ihre heutigen Pendants. Eine schwere Brotschneidemaschine etwa und ihren eher zierlichen elektrischen Nachfolger, einen Messingwärmer und eine Gummiwärmeflasche oder ein Telefon mit Wählscheibe – ja, das gab es tatsächlich mal – und ein digital blinkendes Handy. Alt und Jung haben Spaß an den Abbildungen, jeder kann etwas aus seiner Zeit dazu berichten. So geht Kommunikation. Am Dienstag wurde das Spiel vorgestellt.

Erwerben Interessenten können die Spielbox am verkaufsoffenen Sonntag, 5. Mai, 11 bis 18 Uhr, für 15 Euro in dem Gebäude an der Hohe Straße 1 erstehen.

Einige hätten nicht einmal auf Anfragen geantwortet, andere wollten nur hohe Auflagen produzieren. Die vorgesehen Größe ließ sich am Ende nicht realisieren, die Spielbox mit 64 Karten wurde kleiner als geplant. Und niemand hatte daran gedacht, dass ein hergebrachtes Memory ja identische Kartenpaare beinhaltet und nicht die Früher-Heute-Varianten. Also mussten die Spielkarten in Handarbeit für die Boxen sortiert werden. Aber eins funktionierte auf Anhieb: Es wurde im wahrsten Sinne ein Spiel für Alt und Jung daraus. Die vom Dingdener Heimatverein am Dienstag geschaffene Situation ließ Kinder und Bewohner des Josef-Hauses miteinander ins Erzählen kommen.