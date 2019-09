Hamminkeln : Grüne wollen Klage gegen Kiesabbauplan

Hamminkeln Die Hamminkelner Grünen beantragen, gegen die Verlängerung der Kiesabbauplanung auf 25 Jahre juristisch vorzugehen.

Die Fraktion der Grünen im Hamminkelner Rat hat am Freitag in einem Schreiben an Bürgermeister Bernd Romanski (SPD) beantragt, dass die Stadt Hamminkeln gegen den neuen Landesentwicklungsplan (LEP) klagen soll. Dabei geht es laut Fraktionssprecher Johannes Flaswinkel vor allem darum, dass entgegen früherer Planungen der Versorgungszeitraum vom Land von bisher 20 auf 25 Jahre erhöht wurde. Dadurch mussten im LEP, der die planungsrechtlichen Voraussetzungen für Abgrabungen schafft und mögliche Auskiesungsgebiete in NRW festlegt, die entsprechenden Flächen ausgeweitet werden. Mit der Wirkung, dass im Gebiet der Großgemeinde Hamminkeln Abgrabungen vor allem in Lankern massiv ausgeweitet werden mussten. Um diese Entwicklung zu stoppen, soll sich nach Vorstellungen der Grünen die Stadt „ersatzweise“ der Klage des Kreises Wesel und der Kommunen Alpen, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vlyun und Rheinberg anzuschließen. „Gelingt das nicht, muss Hamminkeln eben alleine klagen“, sagte Flaswinkel. Die Flächenerweiterung betrage rund 300 Hektar, das sei so viel, dass die Hamminkelner Ressourcen im Planwerk eigentlich unnötig seien.