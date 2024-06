Platzprobleme in Hamminkeln Braucht die Ludgerischule in Dingden einen neuen Standort?

Die Ludgerischule mitten in Dingden ist eine Traditionsschule des Dorfes. Seit Jahrzehnten liegt sie an der Weberstraße, einer zentralen Straße in Dingden. Jetzt stellt sich Standortfrage, denn die Schule wächst und braucht Platz, und der ist begrenzt an Ort und Stelle. 285 Kinder werden derzeit nach Stadtangaben an der dreizügigen Schule beschult. Daher diksutiert am Mittwoch der Schulausschuss ab 17 Uhr im Ratssaal die Frage nach dem Standort der Ludgerisschule. Wie berichtet, trifft sich der Ausschuss vorher zum Ortstermin. Dabei geht es auch um die Frage, ob die Dingdener Kinder alle einen Platz an der dörflichen Schule bekommen oder in Zukunft weitere (Fahr-)Wege in Kauf nehmen müssen.