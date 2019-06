Thema im Planungsausschuss Hamminkeln : Klimanotstand: CDU unterstützt Grüne

Hamminkeln Die oft genutzte politische Achse von CDU und Grünen im Rat wird auch am heutigen Mittwoch intakt sein. Denn die CDU-Ratsfraktion hat angekündigt, den Grünen-Antrag zur Ausrufung des Klimanotstands in Hamminkeln zu unterstützen.

Das hat die Fraktion in ihrer Montags-Sitzung beschlossen. Der Antrag wird heute im Planungsausschuss debattiert. Dort kündigt sich nun eine Kontroverse an. So hat Bürgermeister Bernd Romanski eine deutliche Haltung in Sachen symbolischem Akt Klimanotstand.