113 neue Fünftklässer werden erwartet : Gesamtschule Hamminkeln: Anmeldezahlen stabil

Hamminkeln Gelernt wird derzeit zu Hause, Unterrichtsstoff gibt es per Mail. Die Lehrer helfen auf elektronischem Weg.

Das gilt auch für die Anmeldung für die Einführungsphase der Oberstufe (Klasse elf). Die Zahl liegt aktuell bei 71 Kindern. Für die Qualifizierungsphase ab Klasse zwölf werden aktuell 42 Schüler und Schülerinnen geführt. Entscheidend ist, dass damit die Jahrgangsbreite den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Dies bestätigt die frühere Erhebung in der damaligen Klasse neun durch das der Universität Duisburg angegliederte Institut RISP, wonach sich die Befragten bei entsprechenden Qualifizierungsnoten einen Übergang in die Oberstufe der Gesamtschule vorstellen konnten.

Aktuell bestimmt die Corona-Krise das Schulleben an der Hamminkelner Gesamtschule. Die Schulleitung um Chefin Anett Schmücker berichtet, dass am Montag Schülern das Angebot gemacht wurde, Bücher und Materialien aus den Klassenräumen zu holen. Ebenfalls wurden an diesem Tag einige Schüler betreut. Danach meldeten Eltern keinen Betreuungsbedarf mehr bis zum 20. März an. Aktuell liegen nur vereinzelte Anfrage von Eltern in Schlüsselfunktionen zur Betreuung ihrer Kinder vor.