„Schritt ist lohnenswert und bringt Vorteile“ Debatte um Stadtwerke-Gründung in Hamminkeln geht weiter

Nach der politischen Sommerpause geht es gleich an wichtige Themen und weitreichende Entscheidungen. So wird im Hauptausschuss, der am Donnerstag, 22. August, um 17 Uhr im Ratssaal tagt, die Gründung der Hamminkelner Stadtwerke GmbH zusammen mit dem Versorgungsunternehmen Gelsenwasser und der Stromnetzgesellschaft mit dem jetzigen Strom-Konzessionär Westenergie AG diskutiert.