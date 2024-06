Planungsausschuss Hamminkeln Ausgiebige Debatte um Kita-Standort

HAMMINKELKN · Im Planungsausschuss ging es sehr kontrovers zu in der Frage, wie der Bereich Hellefisch in Hamminkeln entwickelt werden soll. Was außerdem besprochen wurde.

21.06.2024 , 13:07 Uhr

Bürgermeister Bernd Romanski betonte mehrfach den Bedarf für weitere Kitaplätze. Foto: dpa-tmn/Uli Deck

Am Ende blieb es nach ausgiebiger Debatte um den ortsnahen Hamminkelner Bereich Hellfisch und die kommende Bebauung dabei: Der Ausschuss für Umwelt, Planung und Stadtentwicklung empfahl dem Rat, den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nummer 33 „Am Hellefisch“ zu fassen – sprich: Wohnbebauung am Rand der jetzigen Bebauung und Platz – vorne an der Bebauung, nach hinten raus vor einer Grünfläche eine neue Kita vorzuhalten. Bürgermeister Bernd Romanski betonte mehrfach den Bedarf für weitere Kitaplätze. Die Trägerschaft einer neuen Einrichtung soll bei der Evangelischen Kirche bleiben – so wie schon am Standort Mehrhooger Straße, der dann aufgegeben werden soll. Ludgerischule in Dingden braucht mehr Platz Platzprobleme in Hamminkeln Ludgerischule in Dingden braucht mehr Platz Info Politik äußert Kritik zur Verkehrsführung Bedenken Aus der Politik gab es Bedenken zur Verkehrsführung und zum Wasserstand. Eine Verschiebung war nicht durchzusetzen. Ebenso gilt die Verkehrsführung als kritisch. Der Verwaltungschef beruhigte, dass es noch nicht um einen Baubeschluss gehe. Entscheidender Unterschied von derzeit vier Gruppen soll das Angebot am neuen Standort auf sechs Gruppen anwachsen. Das, so die Verwaltung, passe zum Kindergartenbedarfsplan. Zuständig für die Kindergärten ist übrigens das Jugendamt des Kreises Wesel. Allerdings traf die Entwicklungsentscheidung nicht auf einhellige Zustimmung. Von „Entrüstung“ war sogar die Rede – Der Hintergrund dazu: In Mehrhoog gebe es mehr Bedarf, denn dort würden 39 Kitaplätze für über Dreijährige fielen. Das habe auch einen sozialen Faktor, denn sozialschwache Eltern könnten es nicht leisten, ihre Kinder zwischen den weit auseinanderliegenden Orten zu transportieren. Bürgermeister Romanski sagte, hier würden zwar nicht Plätze nach Hamminkeln verlegt, aber der Bedarf von Mehrhooger müsse in Mehrhoog gedeckt werden. Die Auslegung der Hellefisch-Kita treffe andererseits auf wachsenden Bedarf in Hamminkeln wegen der regen Bautätigkeit – unter anderem jetzt an der Roßmühle. Im Übrigen verwies Romanski darauf, dass man für den Grundstückskauf für den Wohnbau Hellefisch nach einem Ratsbeschluss im letzten Jahr folge. Thomas Becker (Grüne) fragte schließlich nach der Beteiligung des Klimabeirats und ob vorgesehene Einfamilienhäuser im Anschluss an die heutige Bebauung richtig seien. Romanski bejahte das, Leute, die nach Hamminkeln ziehen wollten, bevorzugten Einzelhäuser. Mehrwohnungsbau wie an der Ringstraße in Dingden funktioniere nur möglich mit öffentlicher Förderung – erfahrungsgemäß zumindest. Das sehe man wiederum nicht im interessanten und ortskernnahen Bereich Hellefisch.

(thh)