„Ich will stark präsent sein“ : Das sind die Ziele des neuen SPD-Vorsitzenden

Malte Schulters führt den kürzlich neu gegründeten SPD-Ortsverein Stadt Hamminkeln. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Malte Schulters führt den neuen SPD-Ortsverein Stadt Hamminkeln. Der 28-Jährige will die sozialdemokratische Politik mit viel Elan jünger und erfolgreicher machen. Darüber hinaus hat er sich durchaus große Ziele gesetzt.

Malte Schulters lacht viel. Und man merkt, dass er ein positiv denkender Mensch ist. Er wirkt wie einer, der mit sich im Reinen ist, der meint, was er sagt, und tut, was er meint. Er ist ein Hamminkelner Jung, und das will er auch bleiben. Lebenslang. Weil er auch noch ein politisch denkender Mensch ist, interessiert ihn, was sich lokal tut. Zum Beispiel im Bereich der Schulpolitik. Das Neubauvorhaben der Stadt an der Diersfordter Straße stützt er und einen kürzlich erlebten politischen Wackelkurs im Rat kann er nicht nachvollziehen. „Man kommt an Kommunalpolitik nicht vorbei“, sagt Malte Schulters. Und man müsse sich einbringen, findet er. Er tut’s.

Der 28-jährige Hamminkelner führt seit kurzem den neuen SPD-Ortsverein Stadt Hamminkeln. Damit ist er nicht nur ein junger Aktiver in der auch in Hamminkeln ziemlich alten SPD. Er hat seit dem letzten Parteitag auch die Aufgabe, die bisher auf fünf Ortsverbände zersplitterte Partei zu einem einzigen SPD-Ortsverein Stadt Hamminkeln umzustrukturieren. Eine Aufgabe, die viel Arbeit, aber wenig politischen Spaß macht. Aber Malte Schulters freut sich, nicht nur damit die Hamminkelner SPD voranzubringen und ihr neues Profil zu verschaffen.

Info Organisation und Inhalte Klimaschutz Die nächste Kommunalwahl und den politischen Gegner hat der neue SPD-Vorsitzende schon im Blick. Beim Thema Klimaschutz wundert er sich, dass die CDU den Notstand ausgerufen hat, aber dann aktiv nichts mehr getan hat. Der Klimabeirat, der damals geschaffen wurde, ist aus Sicht von Malte Schulters ein wichtiges Gremium mit Fachkompetenz. Personal Bald stehen organisatorische Aufgaben innerhalb des neuen SPD-Ortsvereins an. Wahlkreise müssen besetzt und ein Bürgermeisterkandidat gefunden werden. Das müsse man zeitnah angehen, sagt Malte Schulters.

Der junge Mann, der beruflich als Intensiv- und Anästhesiepfleger im Weseler Marien-Hospital stark eingespannt ist, hat sich viel vorgenommen. Die Sozialdemokraten sollen in der Stadt Fahrt aufnehmen und zum Beispiel in der Schulpolitik der CDU das Wasser abgraben. Die Chancen stehen gut, die Christdemokraten haben mit dem Hin und Her in Sachen Standort für die Hamminkelner Grundschule nicht den Eindruck gemacht, eine feste Größe zu sein. Malte Schulters hat die Debatte aufmerksam verfolgt, was sich ja auch gehört für jemanden, der sich anschickt, (partei-)politisch zu lenken. Dazu kommt, dass das Herz des 28-Jährigen an der Stadt hängt. „Ich bin Hamminkeln sehr verbunden, ich bin hier verwurzelt, hier ist meine Heimat“, sagt er.

In Wesel geboren, in Hamminkeln aufgewachsen und immer geblieben, zur Realschule gegangen, an die Freiwillige Feuerwehr Hamminkeln „sein Herz verloren“, wie er sagt, und an der Diersfordter Straße das Haus der Großmutter umgebaut, wo die Hühner im Hof picken, gerne durch Hamminkelns Landschaft mit dem Rad zum Dienst ins Hospital fahren, eine Menge Freunde in der Stadt haben – mehr Hamminkeln geht nicht. Irgendwann stößt man als bekennender Einheimischer auf die kommunale Politik. „Ich habe die SPD nicht aktiv gesucht“, sagt er, obwohl er mit deren Politik natürlich sympathisiert hat. In den Kommentarspalten von Facebook habe er diskussionsfreudig seine Meinungen kundgetan. Dadurch ist dann die SPD auf ihn aufmerksam geworden.

Erst hat ihn Nadine Milewski angesprochen, anschließend rief Michael Möllenbeck, in der Fraktion und in Mehrhoog aktiv, an. Die SPD suche Genossen, die bei der Kommunalwahl 2020 antreten sollten. Damals war das Malte Schulters zu viel. Allerdings wurde er nach der Wahl sachkundiger Bürger im Feuerschutzausschuss und Vertreter für Kerstin Löwenstein im Planungsausschuss. Heute sagt Malte Schulters: „Ich war sofort motiviert mitzugestalten.“ Und er will was erreichen.

„Ich habe vor, sehr präsent zu sein. Die SPD stellt sich neu auf, und dazu gehört auch, stark im Internet und den sozialen Medien aufzutreten.“ Malte Schulters will erreichen, dass die SPD ihre Inhalte intensiv verbreitet – und ihre Qualitäten vorzeigt. „Ich halte die Arbeit der SPD in Hamminkeln für sehr gut, zum Beispiel die klare Linie in der Bildungspolitik ist Beweis dafür. Die Diskussion auf Sachebene ist das A und O, das beherrscht Hamminkelns SPD sehr gut.“ Bezahlbarer Wohnraum sei ein weiteres Thema. Und die Kommunalwahl 2025 sei zwar noch in einiger Ferne, aber er habe sie schon im Blick.