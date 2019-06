Symposion in Ringenberg : Das Kultur-Schloss ist im Aufbruch

Schloss Ringenberg: Die Kultur lebt neu auf. Foto: Niederrhein Tourismus

Ringenberg In Ringenberg findet ein Symposion statt, um die neue „Wohnstube“ für Kultur und Kunst mit Leben zu füllen. Mehr Bandbreite, hohe Qualität und große Nähe zur Bevölkerung sind die Ziele.

Das Residenzprogramm der Derik-Baegert-Gesellschaft für Künstler und Kuratoren ist ausgelaufen, der Schlüssel zum Schloss Ringenberg ist abgegeben. Am Freitag wurde er sozusagen wieder umgedreht in der altehrwürdigen Eingangspforte. Ab sofort beginnt die Ära des Kulturorts der neuen Art. Ein Wendepunkt mit veränderter inhaltlicher Ausrichtung, so stellten Baegert-Gesellschaft und Stadt die kulturelle Zukunft des Schlosses dar. Aufbruchstimmung ist zu spüren. Die Arbeit beginnt sofort mit einem hochkarätigen Symposion am 1. Juli. Dies wird in Zusammenarbeit mit dem Kulturraum Niederrhein veranstaltet. Damit wird Ringenberg als Kulturort ausgerichtet, der in die Stadt und die Region hineinwirkt. Von „Wohnstube“ der Kultur war beim Start die Rede.

Am Anfang stand sozusagen das Großreinemachen – vom entrümpelten Dachboden bis zur Veranstaltungsvorbereitung. Der Vorstand habe sich mächtig ins Zeug gelegt, dafür danke er, so Bürgermeister Bernd Romanski. Wolfgang Kostujak, Musiker im Schloss und Vorsitzender der Baegert-Gesellschaft, gab zurück, dass die Unterstützung von Stadt und Kulturraum Niederrhein „einzigartig“ sei. Die Artigkeiten waren auch Ausdruck einer positiven Atmosphäre für eine Neuausrichtung der kulturellen Arbeit, die einerseits mehr in die Bevölkerung hineinwirken will, andererseits mehr Breite beabsichtigt. Erster Ausdruck ist dafür das heutige Konzert mit The Schoolhouse Jazzmen im Schloss, das bezeichnenderweise „Neuland“ betitelt ist, der zweite das Symposion am Montag.

Info Öffentlicher Abschluss für alle offen Info Wer mehr über die Kultur im Schloss wissen will, kann am Montag, 1. Juli, ab 16.30 Uhr zum Empfang in Schloss Ringenberg kommen.

Vortragende Ab 17 Uhr sprechen unter anderem Andrea Hankeln, Kulturministerium NRW, und der Kreis Weseler Landrat Ansgar Müller. Anschließend werden die Ergebnisse des Symposions präsentiert.

Erste konkrete Vorstellungen gibt es schon. So soll ein Musik-Stipendium im Beethoven-Jahr vergeben werden. Die Residenzstipendien für Künstler sollen das Schloss Ringenberg als Namen in der jungen Kunstszene weiter etablieren. Was sonst möglich, denkbar und wünschenswert ist, soll im Symposion erarbeitet werden. Es ist außerordentlich gut besetzt, etwa mit Joseph Spiegel (Stiftung Künstlerdorf Schöppingen), Söke Dinkla, Direktorin des Wilhelm-Lehmbruck-Museums Duisburg, oder Brigitta Muntendorf von der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Die Überschriften, unter denen sechs Teams nachdenken „Ringenberg und Stadtgesellschaft“, „Ringenberg und Kunstregion“ oder „Ringenberg international“.

Das klingt nicht nach Volksnähe, dennoch ist Bürgerbeteiligung am veränderten Ringenberger Kulturort konzeptionell angesagt. Das soll sich auch im öffentlichen Teil des Symposions ausdrücken. Rita Nehling-Krüger, Kulturfachfrau im Rathaus, und Kulturdezernentin Dietlind Delbrügge wiesen ausdrücklich darauf hin, dass die Bevölkerung eingeladen ist. Denn dann werden auch die ersten Konzeptergebnisse präsentiert. Vorarbeit hat die Stadt schon geleistet. Mit ihrem Konzeptentwurf hat sie Fördergelder aus dem Landesprogramm „Dritte Orte – Häuser für Kultur und Begegnung in ländlichen Räumen“ geholt.