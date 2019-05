Freude in Dingden : NRW gibt Fördergelder für das Bergrennen-Team

Dingden Helmut Wisniewski und die Dingdener Familie Belting sind die Aktiven beim dörflichen Bergrennen mit unglaublich kreativen Gefährten, deren Fahrer sich die Krechtinger Straße hinabstürzen. Zum zehnten Mal organisieren sie als Familie in diesem Jahr ihr Rennen (19.

Einen Plan, was man mit dem Zuschuss anfängt, gibt es schon. So wird ein Zelt für den Zieleinlauf angeschafft, damit sich Zuschauer und Ausrichter vor Regen schützen können. Weit sendende Sprechfunkgeräte, weil Telefone an der waldigen Strecke im Außenbereich schon mal streiken, und Sicherheitsabsperrungen stehen ebenfalls auf der Wunschliste. Was genau beschafft wird, bespricht Familie Belting beim Treffen – 42 Familienmitglieder von sechs Monate bis 76 Jahre seien dabei, verrät Wisniewski.