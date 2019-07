Kritik des Bürgermeisters an CDU und Grünen : Hamminkeln: Klimanotstand hat Folgen

Hamminkeln Feuerwerk, Kerzensonntag, Verkehr – der Bürgermeister kündigt Veränderungen an.

Hamminkelns Bürgermeister Bernd Romanski kündigte am Freitag an: „Am Montag erhalten alle Ämter ein Rundschreiben, zukünftig nach den Aspekten Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu genehmigen.“ Dann werde eben manches nicht mehr stattfinden wie gehabt. Ein Beispiel: Der Hamminkelner Verkehrsverein (HVV) müsse das traditionelle und CO 2 -belastende Kirmes-Feuerwerk streichen und sich eine Alternative ausdenken. Auch Osterfeuer oder Veranstaltungen wie der Kerzensonntag in Dingden, der mit viel Verkehr verbunden ist, oder Ansiedlungsprojekte wie Partyrent, ebenfalls mit hoher Auswirkung auf den Verkehr, müssten neu bewertet werden. „Das Problem: Es gibt keine klaren Regelungen, Klimaschutz ohne Handlungsempfehlungen wurde hier beschlossen. Das ist nur öffentlichkeitswirksam und nicht bis zum Ende gedacht. Klimaschutz vor Ort wird Konsequenzen haben“, sagt Romanski. Die Rolle der Verwaltung sei schwierig, betont der Bürgermeister. Entweder tue man nichts mit dem Risiko des Vorwurfs, zu wenig gehandelt zu haben, oder man handle konsequent und bekomme dann gesagt, übers Ziel hinausgeschossen zu sein. Diese Aussage dürfte sich vor allem an den wortgewaltigen Grüne-Fraktionssprecher Johannes Flaswinkel richten.