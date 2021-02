Kostenpflichtiger Inhalt: Fördergelder stehen bereit : Das alte Lehrerhaus in Hamminkeln wird modernisiert

So sieht das alte Lehrerhaus in Dingden von außen aus. Foto: Thomas Hesse/Sebastian Peters

Hamminkeln Das Geld kommt unter anderem von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Was mit dem Geld passieren soll und welches Projekt in Zukunft – nach dem Ende der Corona-Pandemie – dort an den Start gehen soll.