Damenmodenhersteller aus Hamminkeln Warum Bonita nun wieder bei Kundinnen über 50 punktet

Hinter dem Damenmodehersteller Bonita aus Hamminkeln liegen schwere Zeiten. 2018, damals noch Teil der Hamburger Tom Tailor Group, sollte die Marke verjüngt werden, um verstärkt auch jüngere Frauen in die Läden zu locken. Mit dem Ergebnis, dass die eigentliche Zielgruppe der sogenannten Best Ager zwar weiterhin treu in die Geschäfte kam, dort aber nicht mehr viel gekauft hat, weil Qualität und Passformen nicht mehr stimmten und sich die ins Auge gefasste neue Zielgruppe mit der Marke nicht wirklich anfreunden konnte. Die Folge: Im Corona-Sommer 2020 hat sich Bonita wegen drohender Zahlungsunfähigkeit unter den gerichtlichen Schutzschirm in Eigenverwaltung begeben und seinen zuvor schon begonnenen Sanierungskurs fortgesetzt. Unter anderem hat sich das Unternehmen von rund 200 unprofitablen Filialen getrennt, weil die Mieten zu hoch waren.