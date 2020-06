Hamminkelner Damenmode-Unternehmen : Bonita: Schutzschirm gegen drohende Zahlungsunfähigkeit

Die Firma Bonita in Hamminkeln wollte in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen nachfeiern. Foto: Klaus Nikolei

Hamminkeln Das traditionsreiche Hamminkelner Damenmode-Unternehmen Bonita ist in Zeiten der Corona-Krise in wirtschaftliche Schieflage geraten und hat am Montag ein Schutzschirmverfahren beantragt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Tom Tailor Group in Hamburg, zu der Bonita gehört, am Montagabend mitteilte, habe Bonita aufgrund drohender Zahlungsunfähigkeit die Eröffnung eines sogenannten Schutzschirmverfahrens in Eigenverwaltung beantragt. Das Schutzschirmverfahren gebe BONITA die Möglichkeit, die eingeleitete Restrukturierung konsequent fortzuführen, heißt es. Aufgrund ihrer gruppeninternen Verpflichtungen gegenüber Bonita sei eine Insolvenz der Tom Tailor Holding SE unausweichlich, heißt es in einer Mitteilung der Tom Tailor Group. Der Vorstand der Gesellschaft habe beim zuständigen Amtsgericht in Hamburg die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Welche Auswirkungen das alles auf den Standort Hamminkeln haben wird, dazu gab es keine weiteren Information. Bei Bonita war am Abend niemand zu einer Stellungnahme zu erreichen.

Von dem Insolvenz- beziehungsweise Schutzschirmverfahren unberührt bleibt die Tom Tailor GmbH. Die Bundesregierung habe am Montag unter Beteiligung der Länder Hamburg und NRW der Tom Tailor GmbH eine Bund-Länder-Bürgschaft für einen Betriebsmittelkredit in Höhe von 100 Millionen Euro für den Teilkonzern Tom Tailor zugesagt, heißt es aus Hamburg.

Die Bürgschaftszusage sei hinter der von der Gesellschaft für die Gesamtgruppe, einschließlich Bonita, beantragten Bürgschaftssumme zurückgeblieben, bedauert die Tom Tailor Group. Die Bürgschaftsgeber hätten keine ausreichende Finanzierungs- und Bürgschaftsfähigkeit für die Bonita GmbH gesehen. Daher bestünden keine Finanzierungszusagen für die Bonita GmbH, deren Liquidität nicht ausreichen werde, um die Mittelabflüsse im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie zu decken, teilt Tom Tailor mit.

Jeden Tag alle Nachrichten zur Corona-Krise in Ihrer Stadt – bestellen Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter „Total Lokal“ mit täglicher Corona-Sonderausgabe!

(kwn )