Thema im Planungsausschuss Cubes III am Weikensee wächst ein weiteres Mal

Mit dem dritten Aufschlag des Themas Businesscenter am Weikensee beschäftigte sich der Planungsausschuss und stimmte am Ende dem veränderten Vorschlag von Investor Achim Klingberg zu. Erneut gab es neue Pläne für die Fläche im Bereich B 473/A 3 und Weikensee. Sie waren angepasst worden, weil das Interesse so groß geworden war, dass nun das gesamte Areal bebaut werden soll. Dafür war die erneute politische Behandlung nötig, das Verfahren musste neu aufgerollt werden. Am Ende stand für die erweiterte Fassung die Mehrheit im Ausschuss bei zwei Gegenstimmen der Grünen und einer der FWI. Damit hat das Projekt Cubes III einen weiteren Schritt getan.