Haushalt in Hamminkeln : Corona wirbelt Etat durcheinander

Das Rathaus in Hamminkeln. Foto: Klaus Nikolei

Hamminkeln Die Haushaltslage bleibt schwierig, denn erhöhten Einnahmen stehen steigende Ausgaben gegenüber. Die Steuern bleiben trotzdem stabil.

Von Thomas Hesse

Die Corona-Pandemie hat auch Hamminkeln finanziell gefordert. Aber die Abschreibungsmodalitäten nach dem Corona-Recht geben der Stadt Handlungsspielraum. Kein einfaches Metier, wie sich an der Bezeichnung „Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ exemplarisch ablesen lässt.

Gut, dass Kämmerer Robert Graaf sich als Finanz- und Verwaltungsfachmann in der praktischen Auswirkung bestens auskennt und die Regeln konsequent anwendet. Sonst hätte man lokale Steuern erhöhen oder noch in diesem Jahr in das Haushaltssicherungskonzept (HSK) mit allen Restriktionen gehen müssen. Dennoch: „Ändert sich nichts, müsste ich 2024 ins HSK gehen“, so Graaf.

Das Gesetz erlaubt, eine Nebenrechnung abseits des laufenden Etats zu erstellen für Kosten durch die Pandemie und die zugehörigen Entscheidungen. Diese können über 50 Jahre abgeschrieben werden, was im Fall Hamminkelns 400.000 Euro jährlich oder etwa 40 Punkte bei der Grundsteuer B ausmacht. Besagte Isolierung würde für den jetzt vorgestellten Haushalt über 3,9 Millionen Euro bedeuten, von 2020 bis 2025 summiert sie sich auf 20 Millionen. Abseits davon sieht der im Rat vorgestellte Haushaltsplan 2022 nicht allzu rosig aus. Erwarteten Erträgen von 76,8 Millionen stehen Ausgaben von 78,8 Millionen entgegen – macht ein Minus von zwei Millionen.

Ein schwerer Brocken für die Etatberatungen der Fraktionen also – und die Frage, ob es bei den geltenden lokalen Steuerhebesätzen auf Dauer bleiben kann. Erstmal sind die Realsteuersätze aber unverändert. Unter Corona-Bedingungen wird die städtische Bilanz so gerechnet, dass für Bürgermeister Bernd Romanski feststeht: „Die nachhaltige Verschlechterung der Finanzen wird in der Bilanz verschleiert.“ Wäre er als Manager in der Wirtschaft tätig – Romanski kommt aus der Bauwirtschaft – hätte er von Insolvenzverschleppung reden müssen.

Gut ist für die Stadt, dass sie für den Haushaltsausgleich über zehn Millionen Euro Guthaben aktivieren kann, zwiespältig ist aber die Situation bei den Schlüsselzuweisungen 2022 des Landes. Weil Hamminkeln gute Erträge erzielt, gilt es als finanziell gut ausgestattet und verliert 207.000 Euro auf 4,9 Millionen bei den Zuweisungen. Aber diese sind ohnehin stark schwankend und so kaum zu kalkulieren.

Regelmäßig weist der Kämmerer beim Etat zudem auf die sogenannte Einwohnerveredlung hin, so etwas wie sein Lieblingsthema. Hier werden Zuweisungen pro Einwohner berechnet. „Der Kölner ist nach dieser Rechnung eineinhalb Mal so viel wert wie der Hamminkelner“, sagt Graaf. Die Ungerechtigkeit koste die Stadt insgesamt 734.000 Euro Einnahmen. Es gibt auch finanzielle Sonnenseiten. Der Branchenmix in Hamminkeln ist so gut, dass man bei der Gewerbesteuer „extrem robust“ aussieht. Seit 2013 ist sie um rund sechs Millionen gestiegen auf (geplant) 14,6 Millionen Euro in diesem Jahr. 2022 wird ein Rückgang erwartet.

Bei den Flüchtlingserstattungen lobte Graaf die Anstrengungen des Landes. Bessere Einnahmesituation, stark schwankende Gewerbesteuer, weniger Umsatzsteueranteile und das Ungleichgewicht der Schlüsselzuweisungen – das sind die Faktoren, die der Kämmerer anführt. Und was wird 2022? Höhere Kreisumlage, höhere Nahverkehrsumlage – „Wir zahlen höhere Umlagen, weil wir besser sind als andere. Gut sein wird bestraft“, findet Bernd Romanski.

Die Umlage für den Kreis steigt um 245.000 Euro, und bei den Sozialaufwendungen zahlt die Stadt mehr ein. In Hamminkeln gibt es 236 Fälle, der Kreis bekommt Geld, als gebe es in der Stadt 310 bedürftige Personen – oder 1,3 Millionen zu viel. Das ist ein sozialer, politisch gewollter Ausgleich auf Kreisebene. Ändern könnte man das politisch. Doch die Städte mit den höheren Soziallasten haben die Mehrheit.

(thh)