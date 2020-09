Ende September in Hamminkeln : Open-Air-Veranstaltungen als Alternative zur Kirmes

Markus Krebs macht am 26. September im Rahmen seiner „Best-of“-Tour Station in Hamminkeln. Foto: Norbert Prümen

Hamminkeln Vom 25. bis 27. September findet auf dem Parkplatzgelände Kerschenkamp am alten Sportplatz in Hamminkeln eine kleine Freiluft-Veranstaltungsreihe mit Kirmesbuden, Musik, Filmen und Live-Comedy statt.

Dass die große Hamminkelner Kirmes „Bellhammi“ 2020 wegen der Corona-Beschränkungen ausfallen wird, war dem Veranstalter Hamminkelner Verkehrsverein (HVV) schön früh klar. „Da die Kirmes in diesem Jahr leider ausfallen muss, haben wir uns für euch ein alternatives Kulturprogramm einfallen lassen“, hieß es deshalb. Der HVV um den Vorsitzenden Stefan Tidden hat dafür den neudeutschen Begriff „Pop-up-Freizeit“ gefunden. Gemeint ist die vom 25. bis 27. September stattfindende kleine Open-Air-Reihe unter Corona-Bedingungen auf dem Parkplatzgelände am Kerschenkamp am alten Sportplatz in Hamminkeln.