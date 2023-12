Schmidt-Rotthauwe wurde ausgezeichnet Ehrung für eine Ringenberger Institution

In der letzten Ratssitzung vor Weihnachten geht es am Ort, wo es sonst gerne politisch hitzig zugeht, vorwiegend festlich und friedlich zu. Denn im Mittelpunkt steht vor der Sitzung nicht die Politik, sondern die in heimatlichen Bereichen engagierten Menschen. Als Verdienter Bürger Hamminkelns wurde Christof Schmidt-Rotthauwe, jahrzehntelang Vorsitzender des Heimatvereins Ringenberg, für seinen Einsatz im Dorf ausgezeichnet.