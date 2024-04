Posaunenchor Hamminkeln wird 70 Chorleiter Bönninger lädt zum Abschiedskonzert ein

Marcel Bönninger ist ein dynamischer, engagierter Dirigent und Musiker. Er leitete Chöre in und um Hamminkeln und war ein gefragter Leiter, der besonderen Spaß an kreativen Auftritten mit seinen unterschiedlichen Musikgruppen hat und hatte. Ihn zieht es nun zurück in seine niedersächsische Heimat nach Braunschweig. Natürlich will er sich vorher vom Hamminkelner Posaunenchor verabschieden – nach insgesamt 19 Jahren. Und zwar mit einem Konzert am Samstag, 13. April, 17 Uhr, in der Evangelischen Kirche an der Marktstraße in Hamminkeln. Anlass ist ein besonderes Jubiläum. Denn der Posaunenchor besteht seit 70 Jahren. „Es ist mein letztes Konzert am Niederrhein. Und ich würde ich mich freuen, wenn die Hütte voll wird", sagt Marcel Bönninger.