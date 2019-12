600 abgestorbene Bäume wollen in Hamminkeln ersetzt werden : Mehrhoog: Chance auf Aufforstung

Panoramablick auf den Spielplatz (rechts) und Teile des abgeholzten Wäldchens in Mehrhoog. Die Stadt ließ das Areal komplett roden. Nun könnte es doch zur Aufforstung kommen. Foto: Sebastian Peters

Hamminkeln 600 abgestorbene Bäume werden in Hamminkeln ersetzt. Auch im abgeholzten Wald in Mehrhoog könnte überraschend nachgepflanzt werden. Der am Donnerstag tagende Rat beschäftigt sich mit den Folgen der Trockenheit.

Das könnte die Anwohner rund um das komplett abgeholzte Wäldchen zwischen Meisenstraße und Schwalbenweg in Mehrhoog freuen: Die Stadt wird womöglich das Areal doch neu aufforsten. Die Unterschriftenaktion der Anwohner, die nach der Rodung Neuanpflanzungen auf Kosten der Stadt gefordert hatten, scheint ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben.

Dass nachgepflanzt wird, kann man den Ausschussunterlagen nicht direkt entnehmen. Amtssprache ist nicht nur dröge. Sie ist manchmal verklausuliert. Und manchmal schlicht bürgerfern. Ein Beispiel: „Deckung von überplanmäßigen Auszahlungen für das Produkt Bereitstellung von Erschließungsanlagen - hier: Unterhaltung Straßen“ heißt der Tagesordnungspunkt 27 der Hamminkelner Ratssitzung, die heute im Rathaus stattfindet. Es geht um – Bäume. Nun ist die Erregung über gekappte Bäume oder gerodete Flächen wie zuletzt in Mehrhoog groß, was bekanntlich auch im Rathaus angekommen ist. Man weiß also um die Sensibilität beim Bürger. Doch der Interessierte kommt nicht aufs Thema, sollte er die Tagesordnung durchblättern. Dabei kann die Stadt melden, dass sie 60.000 Euro zusätzlich für 600 neue Bäume ausgibt, was Teil der Straßenunterhaltung ist. Dazu soll es im Rat aber auch um die Mehrhooger Fläche zwischen Meisenstraße und Schwalbenweg gehen.

Bisher bekundete die Stadt ihre Absicht, das abgeholzte Areal liegen und sich entwickeln zu lassen. Nun soll es doch aufgeforstet werden. Ersetzt werden dürften nicht die bekanntlich flachwurzelnden Birken, passender wären Laubbäume. Die Aktion würde auch vor dem Hintergrund der städtischen Pflanzaktion „Einheitsbuddeln“ passen, bei der sich die Stadt für mehr Bäume stark gemacht hatte.

Wenn der Rat nun besagte und schon ausgegebene 60.000 Euro außerordentlich bereitstellt, tut er das der Witterung gehorchend. Denn der städtische Baumkontrolleur hat bei seinen Begehungen festgestellt, dass der Großteil der kontrollierten Bäume durch die anhaltende Trockenheit abgestorben war. Betroffen waren 600 Bäume, wobei nur städtische Flächen gemeint sind. Daher mussten viele Bäume aus Sicherheitsgründen entfernt oder durch Pflegemaßnahmen gesichert werden. Das geschah im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, die Maßnahmen mussten unverzüglich durchgeführt werden. Der Ersatz wurde teuer und überstieg die Finanzplanung für 2019. Die Kosten müssen nun im Haushalt überplanmäßig nachgelegt werden.

Ein weiteres ökologisches Thema im Rat betrifft den Umgang mit landwirtschaftlichen Flächen, die im Eigentum der Gemeinde sind und nach Meinung des BUND für Umwelt und Naturschutz – Kreisgruppe Wesel – umweltgerecht bewirtschaftet werden könnten. Die Verwaltung hält es für grundsätzlich denkbar, bei Neuverpachtungen Beschränkungen in die entsprechenden Verträge aufzunehmen. Gemeint sind Auflagen zugunsten des Klima- und Umweltschutzes, was wiederum wegen veränderter Erträge eine Senkung des Pachtzinses auf rund 250 Euro pro Hektar mit sich bringt. Zurzeit werden regelmäßig 500 Euro Pachtzins in Rechnung gestellt. Aus Pachteinnahmen werden jährlich etwa 11.000 Euro erzielt, bei Einschränkungen kämen 4000 bis 5000 Euro weniger in der Stadtkasse an.